Huisbaas vindt gemummificeerd lichaam in de kast in Schipperskwartier

In een woning in de Kommekensstraat, in het Schipperskwartier, is in een kast een gemummificeerd lichaam gevonden. Uit onderzoek blijkt dat het om de partner van de voormalige huurster gaat. Het lichaam lag vermoedelijk meer dan drie jaar in de kast. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.



Op 22 september 2020 werd in een huurappartement in de Kommekensstraat 1 in Antwerpen een gemummificeerd lichaam gevonden. Het lichaam werd tijdens wetenschappelijk onderzoek geïdentificeerd als dat van een vrouw die geboren werd in 1947.

Het lichaam lag in de kast van een gelijkvloers appartement en werd aangetroffen bij het opruimen van het appartement. De politie heeft het parket verwittigd en er werd meteen een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Het labo van de federale politie voerde ter plaatse een sporenonderzoek uit. Het parket is die dag samen met de onderzoeksrechter ter plaatse afgestapt om meteen op de hoogte gebracht te worden van de eerste vaststellingen.

Tijdens de autopsie door de wetsdokter is duidelijk geworden dat de doodsoorzaak en het exacte tijdsstip van het overlijden niet meer te bepalen zijn. Omdat er sterke vermoedens waren over de identiteit kon zeer specifiek gezocht worden. Het zou mogelijk gaan om de partner van de vroeger bewoonster. Het DNA-onderzoek zorgde recent voor de bevestiging.

Het onderzoek wordt onder leiding van de onderzoeksrechter verder uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.

(Bron en foto GvA)