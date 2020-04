Huiszoeking bij drugsdealer levert resultaat op: cocaïne en geld in beslag genomen

De politie heeft de hand kunnen leggen op een som geld en een verpakkingen cocaïne na een huiszoeking.

Het wijkondersteuningsteam Oost kreeg informatie over het vermoeden dat er drugs verkocht werd in de Joos Robijnslei. Het team ging daarom regelmatig kortstondig toezicht houden. Gisteren stelden ze vast dat er inderdaad iets uitgewisseld werd tussen twee personen die er aankwamen met hun auto. De politie ging over tot controle. De koper had twee verpakkingen met cocaïne op zak. Bij de vermoedelijke verkoper vond de politie een som geld en twee mobiele telefoons. Er volgde nog een huiszoeking bij de verdachte. Daar werd nog meer geld gevonden. Ook verpakte dosissen drugs, verpakkingsmateriaal en precisieweegschalen. Al het bezwarend materiaal en zijn auto nam de politie in beslag. De vermoedelijke verkoper van 26 jaar wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter