Huiszoeking bij transportbedrijf Jost in verband met sociale dumping

Bij transportbedrijf Jost zijn vier mensen opgepakt bij huiszoekingen in het kader van sociale dumping. Ook op de site in Antwerpen is het federaal gerecht vanochtend binnengevallen.



Het transportbedrijf zou zo'n 55 miljoen euro aan sociale zekerheidskosten hebben ontlopen. Via nepbedrijfjes in Oost- Europa nam de firma vrachtwagenchauffeurs in dienst aan de arbeidsvoorwaarden die in de betrokken landen gelden. Bij Jost zelf ontkennen ze de beschuldigingen en zeggen ze volledig in orde te zijn met alles.