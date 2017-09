Huiszoeking bij getuige die incident Turnhoutsebaan filmde

De Antwerpse politie heeft gisterochtend een huiszoeking gedaan, in de zaak van de agenten die enkele dagen geleden zijn aangevallen in Borgerhout. De politie is op zoek naar meer beeldmateriaal over wat er precies gebeurd is.

Verscheidene buurtbewoners filmden hoe agenten een vrouw tegenhielden, die roekeloos reed, en niet wilde stoppen. Maar op de beelden is niet te zien dat de agenten daarna werden aangevallen door omstaanders. Er is discussie ontstaan over wat er nu precies is gebeurd. De politie heeft na de huiszoeking filmpjes gekopieerd, en er zijn nieuwe getuigenissen afgenomen. Dat gebeurde op vraag van het parket. Dat wil zoveel mogelijk beelden verzamelen om de juiste gang van zaken te achterhalen.