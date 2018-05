Huiszoeking levert grote buit op

Mensen met een verstandelijke beperking die als natuurgids rondleidingen geven aan kleuterscholen. Dat is in grote lijnen het opzet van het project 'Doezelbos'. 'Doezelbos' mocht gisteravond de 'Bronzen Pagadder' in ontvangst nemen. Dat is de onderscheiding die beweging.net Antwerpen elk jaar toekent aan vrijwilligersprojecten, ter gelegenheid van Rerum Novarum.