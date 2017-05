Huiszoekingen in het kader van cocaïnesmokkel

In een grootschalig onderzoek naar cocaïnesmokkel is de politie vanmorgen vroeg binnen gevallen op 31 adressen in België en Nederland, waarvan 9 adressen in het Antwerpse. Daarbij zijn vier Antwerpenaren opgepakt.



Ze worden ervan verdacht deel uit te maken van een organisatie die cocaïne invoerde vanuit Zuid-Amerika via de Antwerpse haven en de haven van Rotterdam. Het onderzoek naar de criminele organisatie loopt al sinds 2014. Er namen vanmorgen bijna vierhonderd agenten deel aan de actie. Er werd onder andere 200.000 euro cash geld, kilo's cocaïne, MDMA en cannabis in beslag genomen. De speurders ontmantelden ook een actieve cannabisplantage.