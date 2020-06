Woensdag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over de heropening van de zwembaden. En de sportschepen van Antwerpen, Peter Wouters, hoopt dat de zwembaden de dag nadien al meteen open mogen in plaats van op de geplande datum van 1 juli. Volgende week komt er mogelijk een hittegolf op ons af en dan verkoeling zoeken in de stad wordt een hele uitdaging. Want ook de openluchtzwembaden zijn nog gesloten.