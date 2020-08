Op de Bosuil vond deze ochtend vroeg de officiële huldiging plaats van de bekeroverwinning. Normaal zou die uiteraard aan het stadhuis geweest zijn met duizenden Antwerp-supporters op de Grote Markt. Maar dat gaat natuurlijk niet. En dus trok het stadsbestuur naar de Bosuil, voor een sobere huldiging in het stadion. Antwerp won vorige week de beker van België, nadat het in de finale met 1-0 had gewonnen van Club Brugge.