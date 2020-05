We hebben er een warme dag opzitten en ook morgen beloofd het kwik alweer de hoogte in te schieten, maar naast warm is het vooral ook droog en dat heeft zo zijn gevolgen voor de natuur. Antwerps gouverneur Cathy Berx neemt daarom nu al maatregelen op twee fronten: om waterverspilling te voorkomen en de processierups te bestrijden. Die laatste lijkt namelijk te profiteren van de weersomstandigheden, want de populatie piekt dit jaar.