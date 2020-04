Hulplijnen voor jongeren worden overspoeld met vragen over conflicten

Door de coronamaatregelen zien chatlijnen een enorme toevloed aan hulpvragen van jongeren. Die van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling ziet het aantal gesprekken verdriedubbelen. Net als de chatboxen van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Dat schrijft De Morgen vandaag.

Sinds het begin van de lockdown is het aantal gesprekken bij 'Nu praat ik erover', de chatlijn van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, sterk gestegen. Medewerkers hadden vorige week 30 uitgebreide chatsessies, de week daarvoor - toen de lockdown inging - 22, drie weken geleden slechts 8. 'We merken ook dat wie voor het eerst contact opneemt met de hulplijn vaak praat over conflicten thuis door de coronamaatregelen', zegt coördinator Ilse Van Campenhout. 'De grens met therapie is bij ons dun, omdat gesprekken meer dan een uur kunnen duren en nadien nog worden opgevolgd.'

Ook hulplijnen die zich meer algemeen op jongeren richten, hebben dezer dagen meer werk. CLBch@t, een chatbox van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, ziet een toename in het aantal gesprekken, maar ook een stijging in het aantal crisissituaties, waarbij direct ingegrepen moet worden. Concreet is het aantal vragen over conflicten in het gezin en over angsten meer dan verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode van 16 tot 30 maart vorig jaar.

Eenzelfde geluid is ook nog te horen bij de chatlijnen van het CAW, die allerlei hulpvragen behandelen. 'Jongeren worden nu gedwongen om van thuis uit hun vragen te stellen', zegt CAW-directeur Anita Cautaers. 'Chatten is misschien een betere manier, omdat je dan anoniemer bent. Als je chat, kunnen je huisgenoten niet horen welke vragen je stelt. Aan de telefoon wel. Ook merken we dat de vragen rond angst of een woonsituatie nu scherper naar boven komen.' Bij de chatbox van de JAC, de jongerenwerking van CAW, valt er meer dan een verdriedubbeling op te tekenen. 497 gesprekken vorige week, tegenover 152 in de eerste week van maart.

(archieffoto Pixabay)