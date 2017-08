Hulpverleningszone Rivierenland zoekt vrijwillige brandweermannen en -vrouwen

Hulpverleningszone Rivierenland zet de komende maanden haar zoektocht naar vrijwillige brandweermannen verder.

De zone is op zoek naar gemotiveerde mensen voor de brandweerposten in Berlaar, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Nijlen, Putte, Rumst, Sint-Amands en Willebroek.

Brandweer een hobby met betekenis: een deel van je vrije tijd opofferen om mensen in nood te helpen. Tijdens oefeningen en opleidingen worden nieuwe vrijwilligers klaargestoomd voor de echte interventies: brandbestrijding, technische hulp (bv. wateroverlast, stormschade,…), verkeersongevallen, redden van dieren, enz.

De zone lanceert in augustus en september ter ondersteuning van deze oproep een campagne die de functie van vrijwillige brandweerman verder in de verf zet. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het belang van een Federaal Geschiktheidsattest (FGA). Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerpersoneel te worden, moeten geïnteresseerde kandidaten immers eerst een FGA behalen. De proeven zijn onderverdeeld in een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven en kunnen afgelegd worden in elf verschillende opleidingscentra.

Voor meer informatie kan je terecht op:

www.rivierenland.hulpverleningszone.be/jobs/externe-vacatures-1327

www.ikwordbrandweer.be