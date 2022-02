Nieuws Huurbarometer toont duurste appartementen maar ook waar je het goedkoopste kan huren in Antwerpse regio

Antwerpen is de duurste centrumstad van Vlaanderen om te huren. Wie er een appartement huurt, betaalt daarvoor gemiddeld 950 euro per maand. Dat is liefst 150 euro duurder dan in de rest van Vlaanderen. In de Antwerpse regio schiet Schilde er bovenuit. Daar is een appartement huren nog duurder dan in de Scheldestad.