Huurprijzen voor winkelpanden dalen

In heel wat steden dalen de huurprijzen van winkelpanden. Dat blijkt uit een rapport van makelaar Cushman & Wakefield.

Ook in Antwerpen zou er voor grote winkeloppervlaktes sprake zijn van prijsdalingen van 15 à 30 procent. Er zijn verschillende oorzaken. Mensen kopen steeds meer via internet, maar ook langdurige werkzaamheden of een gebrek aan parkeerplaatsen zorgen ervoor dat de prijs daalt. In shopping centers houden de prijzen wel stand omdat zij wel voldoende gratis parkeergelegenheid aanbieden.