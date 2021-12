Huwelijksfeesten kunnen gewoon blijven doorgaan

Vanaf zaterdag 11 december kunnen kunstfanaten de allereerste Keith Haring PopShop bezoeken. In de PopShop worden tal van originele werken van Haring tentoongesteld uit collecties die dateren van 1982 tot 1990. Daarnaast is ook The SkateRoom aanwezig met officiële Keith Haring Skateboard decks. En ook voor de ‘fashion lovers’ is er wat met onder andere het eigen kledingmerk van Black- Cod (het creative agency achter Black Gallery), Black Light. De PopShop in het MADE pand in de Groendalstraat 20 in Antwerpen is elke dag open voor publiek van 11 december tot en met 8 januari. De nieuwe tentoonstelling van Black Gallery brengt kunst uit verschillende fases van Keith Harings leven samen. De werken tonen de verscheidenheid aan stijlen die hij aannam doorheen zijn artistieke en creatieve fases in zijn carrière. ‘Het idee van deze tentoonstelling begon met de originele PopShop in New York City en Tokio. Keith Haring's doel met PopShop was om kunstwerken te creëren voor iedereen, waar je ook woonde of hoeveel geld je ook had. We wilden deze street art naar Antwerpen brengen met dezelfde waarden en ideeën. We kunnen nu met trots zeggen dat de allereerste PopShop in Antwerpen zijn deuren opent en we zijn heel enthousiast om de bezoekers te ontvangen.’ Aldus Rembert Van Cauwenbergh Creative Director van Black Gallery De PopShop is voor vele Keith Haring fans een paradijs met zes verschillende exclusieve collecties aangevuld met extra originele kunstwerken van de artiest. Een onbetwistbare blikvanger zijn de originele metrotekeningen van verschillende New York City metrostations, gemaakt tussen 1980 en 1985. Daarnaast maakt ook The SkateRoom deel uit van de PopShop. Zij zullen er hun populaire en officieel gelicentieerde Keith Haring skateboard decks tentoonstellen. ‘De Keith Haring Skateboard decks zijn zeer moeilijk te vinden in België. Wij zijn dan ook heel blij dat we de felbegeerde decks in onze PopShop mogen tentoonstellen.' zegt Rembert Van Cauwenbergh. De tentoonstelling gaat door in een van de MADE panden in Antwerpen. Het pand bestaat uit vier verdiepingen en op elke verdieping worden de bezoekers verrast door een nieuw aanbod van street art en/of -style. Naast de kunstwerken van Keith Haring vinden de bezoekers op de bovenste verdieping ook het juwelenmerk Elementals terug van Salima Thakker en de allereerste kledingcollectie van Black-Cod, Black Light. Het street style kledingmerk, in samenwerking met designer Nick Steele die onder meer voor Gucci, Balmain, Valentino, Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger en Tom Ford werkte, is een ode aan de street- en feest cultuur en staat volledig in het teken van plezier maken.Praktische Informatie De PopShop is geopend van 11 december tot en met 8 januari. Maandag tot en met vrijdag van 12u-17uZaterdag en zondag van 11u-18u Adres: Groendalstraat 20, 2000 Antwerpen Gelieve voor prijzen en meer informatie over de werken van Keith Haring rechtstreeks contact op te nemen met Black Gallery https://blackgallery.be/