Hybridewagen vat vuur na vermoedelijke kortsluiting

In een autogarage aan de A12 in Aartselaar is vannacht een voertuig in brand gevlogen na een vermoedelijke kortsluiting. Een voorbijganger merkte de brand op en kon de hulpdiensten verwittigen.

Twee voertuigen brandden volledig uit, verschillende andere wagens en de showroom liepen rook- en waterschade op. Dat bevestigt politiezone HEKLA. De brand ontstond rond 2 uur dinsdagnacht in garage De Linde aan de Boomsesteenweg in Aartselaar. Een hybridewagen op de eerste verdieping vatte vuur, vermoedelijk door een kortsluiting. De brand sloeg over op een tweede voertuig, maar werd dan opgemerkt door een voorbijganger die de brandweer en politie kon verwittigen. Verschillende voertuigen en de showroom zelf liepen rook- en waterschade op. Door het nachtelijke uur van de brand vielen er geen gewonden.

(foto GvA)