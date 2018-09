'I Love Mortsel' strapt mee

Eén van de punten waar I Love Mortsel gedurende de komende legislatuur wil op inzetten is een gezonde toekomst voor de wijken. De partij wil een gezonde, veilige, leefbare omgeving creëeren voor de inwoners en fel inzetten op een betere mobiliteit voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Sony Van Gasse (lijstduwer en kandidaat 29) en An Steurs (kandidaat 8) van I Love Mortsel vinden dat de wijk waar de Sint-Jozefschool gelegen is, kreunt onder het sluipverkeer. "De kinderen kunnen helaas niet op een veilige manier naar school. We zijn beiden opgegroeid in deze wijk en wonen hier nog steeds. Aangezien we zelf nog jonge kinderen hebben en veel vrienden in deze wijk zich in een gelijkaardige situatie bevinden lijkt het ons nu de moment om dit voor eens en voor altijd opgelost te krijgen."



Daarom willen Van Gasse en Steurs morgenochtend op de strapdag met een ludieke actie het probleem van de onveilige situatie aankaarten: "de kinderen en ouders die naar school komen, laten we oversteken over een rode loper aan de kant van de Kaphaanlei en we gaan een oproep lanceren voor een duidelijk gescheiden fiets/voetpad kant Liersesteenweg. Dit door met stoepkrijt te werken."

Volgens Van Gasse en Steurs is het ondanks de ingrepen die recent aan de Kaphaanlei gebeurden en een heraanleg ter hoogte van het plein van De Valk, nog steeds niet veilig oversteken. "De Veldbloemstraat en de Wolschaerdenveldenstraat zijn tevens onveilig om met je kleine fietsende kinderen tussen de auto's door te laveren en de voetpaden liggen er al even erbarmelijk en onveilig bij."

"Aan de ingang kant Liersesteenweg (vlak aan de Sint-Jozefkerk) is het ook totaal niet duidelijk waar de voetgangers en waar de fietsers zich moeten begeven. Ze moeten als het ware over één voet/fietspad en dit vraagt om problemen. Hetzelfde geldt voor de overkant van de kerk ter hoogte van de inrit naar de wijk Savelkoul", besluiten Van Gasse en Steurs.

(Bericht en foto : I Love Mortsel)