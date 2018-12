Iconische Coca-Cola kersttruck komt vrijdag naar Antwerpen

De kerstsfeer is pas écht in het land als je de Coca-Cola-kersttruck ziet verschijnen. Sinds 7 december loopt de iconische spot ‘Holidays are Coming’ én is de legendarische karavaan gestart aan haar tocht door ons land. Donderdag zal de iconische kersttruck van Coca-Cola halthouden aan The Beast in Antwerpen.

Na meer dan 20 jaar luidt Coca-Cola de kerstperiode opnieuw in met ‘Holidays are Coming’. De iconische spot, voor het eerst uitgezonden in 1995, en de bijhorende track kregen een opfrisbeurt. Daarvoor werkte Coca-Cola samen met The Kingdom Choir (het Londens gospelkoor dat wereldwijde faam verwierf door zijn bijdrage aan de koninklijke bruiloft van Prins Harry en Meghan Markle), met de Duitse zanger en rapper Namika en de Franse popster Camélia. Vanaf 9 november is de nieuwe versie van ‘Holidays are Coming’ te beluisteren op verschillende muziekplatforms, waaronder Spotify, Amazon en Apple Music.

De Coca-Cola kersttruck speelt niet alleen de hoofdrol in de tv-spot, maar brengt ook dit jaar de kerstmagie tot leven met een heuse kersttoer. Nog tot maandag 31 december toert de Coca-Cola kersttruck door België. Hij houdt maar liefst 22 keer halt in ons land en nu vrijdag 21 december is Antwerpen aan de beurt. De kersttruck zal daar van 16 tot 22 uur aanwezig zijn. Niet in de buurt? Check hier de kalender met alle stops in jouw buurt.