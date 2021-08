Mevrouw Leemans overleden

Iedereen in Antwerpen en omstreken kende haar wellicht wel: Mevrouw Leemans. En dat dankzij de bekende reclamespots. De slogan "Lenen bij Mevrouw Leemans" is lenen bij een vriendin, groeide uit tot een echt begrip. Mevrouw Leemans, Margareta was haar voornaam, is niet meer. Ze overleed vorige week na een korte ziekte op 88-jarige leeftijd.

Margareta Leemans begon op 52-jarige leeftijd op haar eentje met Leemans Kredieten. De zaak groeide uit tot een kantoor met 17 medewerkers.

Ze was zelf al geruime tijd niet meer professioneel actief maar bleef als oprichter wel steeds het bekende gezicht van de onderneming, gespecialiseerd in persoonlijke leningen en hypothecaire kredieten. Als selfmade woman was ze bijzonder fier op de zaak die ze uitbouwde tot een vast begrip in het Antwerpse. Ondertussen evolueerde de zaak verder maar de typische stijl van reclame voeren bleef al die tijd bestaan, net als de typische kleur roze die Mevrouw Leemans destijds zelf als huisstijl introduceerde.



De slogan “Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin” kwam er ook niet toevallig. Ze wilde echt dicht bij de mensen staan. Toen ze startte wilde ze het anders doen dan anders. Minder afstandelijk, zonder loket en veel minder formeel. Ze voelde zichzelf een vrouw van het volk en was er fier op dat ze leningen begrijpelijk kon uitleggen aan iedereen.