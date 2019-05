Iconische schoenenwinkel Coccodrillo sluit de deuren

De Antwerpse schoenenwinkel Coccodrillo gaat sluiten. Dat heeft de winkel zelf aangekondigd in een persbericht.

“De modewereld is al enkele jaren fors aan het veranderen door massale overproductie en een radicale verandering in de aankoop van luxegoederen. Een doorgedreven kortingscultuur en koopjes het hele jaar door zorgen ervoor dat consumenten een deel van hun budget verleggen naar kunst en vrije tijd, wat uiteindelijk de leefbaarheid van onze multibrandboetiek heeft uitgedoofd,” Aldus Geert Bruloot in het persbericht. De zaak in de Arenbergstraat werd in 2017 nog volledig vernieuwd.

(foto website Coccodrillo)