Sinds deze week zien we de gevel van het stadhuis in Antwerpen opnieuw. Het hele gebouw wordt danig gerenoveerd, en het gelijkvloers zal toegankelijk worden voor de Antwerpenaren. Maar hoe dat gelijkvloers eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Want burgemeester Bart De Wever doet een oproep aan iedereen die een idee heeft om die ruimtes van het stadhuis mee in te vullen. En alle voorstellen zijn welkom.