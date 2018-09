Iedereen Borsbeek trekt met go-cart door Borsbeek

Iedereen Borsbeek, de partij van de huidige burgemeester Dis van Berckelaer, trekt de komende weken met zijn caravan naar alle wijken in Borsbeek om te luisteren wat er leeft bij de Borsbeekse burger.

Op 15 en 16 september en op 6 en 7 oktober zal Iedereen Borsbeek met een go-cart met daarachter een caravan rondrijden door Borsbeek en halt houden in alle wijken van het dorp naast de stad.

“Voor ons is het belangrijk om te weten wat er bij de Borsbeekse bevolking leeft en daarom trekken we van wijk naar wijk om onze dorpsgenoten te ontmoeten. In de gesprekken die we hadden komt mobiliteit vaak terug: veilige kruispunten, betere voetpaden, meer ruimte voor fietsers. Met onze caravan willen we alvast mobiliteit op een ludieke manier onder de aandacht brengen. Zo zullen we met onze ploeg van Iedereen Borsbeek met go carts, met daarachter een caravan rondrijden door ons dorp. We gaan trappen, heel hard trappen en onze caravan zo door het dorp trekken. Om de verkeersknoop in Borsbeek trachten op te lossen, moeten we iedereen laten nadenken over andere manieren van zich te verplaatsen. De zogenaamde modal shift, waarbij we mensen willen aanmoedigen om te stappen, te trappen of het openbaar te nemen is voor ons een belangrijk sleutel in het verhaal om Borsbeek vlot te laten bewegen", aldus Marian Lauwers, nummer 2 op de lijst.





(Bericht en foto : Iedereen Borsbeek)