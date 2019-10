"Iedereen haalt voordeel uit big data"

Big data behoren niet meer tot de privéspeeltuin van een select groepje wetenschappers. Alle economische sectoren doen hun voordeel met de analyse van big data. UAntwerpen speelt kort op de bal: sinds dit academiejaar kunnen studenten keuzevakken rond data science volgen en op 25 oktober staat er een groot evenement op de agenda.

“In combinatie met artificiële intelligentie kunnen big data worden gebruikt om gericht te adverteren, om fraude op te sporen, om correcter te vertalen dan een menselijke tolk… De mogelijkheden zijn eindeloos”, vertelt datawetenschapper prof. David Martens (UAntwerpen). “Bedrijfsleiders onderzoeken graag de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën.”

Sinds dit academiejaar kunnen studenten handelsingenieur en TEW op UAntwerpen kiezen voor een gloednieuw keuzevakkentraject rond data science. De economen in spe schreven massaal in voor de drie vakken: Data Mining (140 studenten), Cases and Trends in Data Science (31) en Data Science and Ethics (33).

Wij willen onze studenten opleiden tot kritisch denkende beleidsmakers en ondernemers”, vertelt prof. Koen Vandenbempt, decaan van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, over dat laatste vak. “Wij vinden het belangrijk dat ze niet enkel de nieuwe technologieën leren kennen, maar ook zelf leren inschatten waar de ethische grenzen liggen.”

Toppers komen naar Antwerpen

Samen met AXA start UAntwerpen ook een nieuw grootschalig onderzoeksproject rond ’explainable AI’, waarbij de voorspellingen van de (vaak complexe) AI-modellen uitgelegd worden. In het kader van de nieuwe vakken en van het onderzoeksproject organiseert de universiteit op vrijdag 25 oktober het event Data Science for Business in the 21st Century. Studenten en alumni zijn welkom, net als alle professionals die geïnteresseerd zijn in datawetenschap. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Enkele absolute toppers uit het domein van de data science zakken die dag af naar Antwerpen. Foster Provost bijvoorbeeld is verbonden aan de Stern School of Business, onderdeel van New York University. Theodoros Evgeniou is professor aan het INSEAD, een van de bekendste business schools ter wereld. Ook Jef Van In, Chief Executive Officer bij AXA Belgium, zal het woord nemen. Prof. David Martens, hoofd van de onderzoeksgroep Applied Data Mining en oprichter van spin-off Predicube, sluit de rij.