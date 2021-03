"Iedereen is uitgeput, ik ben bezorgd over wat er gaat komen"

Er is de laatste weken een piek in luchtweginfecties bij kinderen. Normaal ligt die piek in december en januari, maar nu dus heel wat later. Ook kinderarts van Doorn uit Kontich merkt het in haar praktijk en het ziekenhuis waar ze werkt. Dat vele mensen de laatste weken lakser omgaan met de coronamaatregelen zou één van de oorzaken zijn.