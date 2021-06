Opluchting bij de bewoners van de serviceflats op Groen Zuid in Hoboken. Het sorteerstraatje vlak naast de serviceflats in de Fodderiestraat zal dan toch niet definitief verdwijnen. Begin mei werd aangekondigd dat het sorteerstraatje waarschijnlijk zou moeten wijken voor een breder fietspad. Daardoor zouden alle bewoners hun afval in het sorteerstraatje 200 meter verderop moeten lozen en dat is allesbehalve evident voor oudere bewoners die moeilijk te been zijn. Vandaag werd dan toch beslist het sorteerstraatje in het najaar terug te openen van zodra de werken aan de fietsostrade afgerond zijn. Bevoegd Schepen Els van Doesburg (N-VA) licht toe.