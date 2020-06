Steeds meer mensen kiezen voor de fiets om van en naar het werk te rijden. Ook al voor de corona-crisis. In 2017 gebruikte een kwart de fiets als vervoersmiddel, vorig jaar was dat aandeel al gestegen tot 1 op 3 werknemers. Ook de afstanden worden alsmaar langer: 25 procent fietst elke dag 30 kilometer of meer.