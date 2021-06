Nieuws Iedereen wil nu boswachter worden: cursisten trekken de heide in om te leren

De cursus boswachter is hot! Door corona zijn we meer bezig met de natuur en dat heeft zo zijn gevolgen, merken ze bij Natuur en bos. Zo is de opleiding voor boswachter plots heel populair. Al volgen de meesten de cursus vooral uit interesse. En niet per se om er hun job van te maken.