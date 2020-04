Iedereen wil plots een hond

Sinds de coronacrisis zien verkopers en dierenasielen opvallend meer mensen die honden willen. Ze waarschuwen wel voor impulsaankopen.

Mensen wandelen meer dan ooit in tijden van corona. Een dagelijkse wandeling of fietstocht in de eigen buurt is zowat de enige toegestane ontspanning in de buitenlucht. En dat merken ze ook bij dierenasielen. Want dat wandelen is uiteraard plezanter met een hond dan alleen. De asielen krijgen dan ook veel meer adoptie-aanvragen maar waarschuwen meteen dat ze zeer terughoudend zijn als mensen nu plots een hond willen voor hun coronawandeling. De meeste asielen zijn ook maar beperkt open.

