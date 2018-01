Iets minder passagiers voor Antwerp Airport in 2017

Vorig jaar waren er iets minder passagiers op Antwerp Airport. Het jaar voordien was een piekjaar omdat er door de aanslagen in Zaventem meer vliegbewegingen waren.

De 'Internationale Luchthaven van Antwerpen' telde vorig jaar 273.130 passagiers, een lichte daling van 1,2 procent tegenover 2016. Dat jaar was erg druk door de aanslagen in Zaventem. Het aantal bewegingen daalde 9,4 procent. Het vrachtvervoer bleef ei zo na stabiel op 2.200 ton (+ 0,9 pct).

'Als we de impact van de aanslagen op 22 maart op Brussels Airport uitsluiten, zou er een groei van 6 procent zijn. In de maanden maart en april 2016 verwelkomde de luchthaven 20.000 extra passagiers', klinkt het bij de luchthaven, verwijzend naar uitgeweken vluchten na de aanslagen van 22 maart 2016, onder meer in Zaventem. In 2015 telde de luchthaven nog 221.155 passagiers. Het aantal vliegbewegingen daalde verder naar 37.511. Dat zijn bijna 4.000 bewegingen minder dan in 2016. In 2015 ging het nog om 45.301 bewegingen.