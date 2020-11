IGEAN recyclageparken blijven geopend, maar enkele zaken zijn niet mogelijk

Tot op heden doet IGEAN al het nodige om zowel de afvalophaling als de inzameling via het recyclagepark volgens planning uit te voeren. Ook met de verstrengde maatregelen om het coronavirus in te dijken, blijven onze recyclageparken geopend. Al wordt de inzameling van kringloopgoederen tijdelijk stopgezet.

"Eerder communiceerden wij al via onze communicatiekanalen en die van onze aangesloten besturen dat de recyclageparken geopend blijven volgens de normale openingsuren. Bezoekers kunnen gewoon langs komen, we werken zonder afspraak (uitgezonderd recyclagepark Rumst). We nemen uiteraard extra voorzorgsmaatregelen, maar vragen onze inwoners ook om onnodige bezoeken aan het recyclagepark uit te stellen tot rustigere tijden." aldus het persbericht van Igean;

"Daarenboven willen we vragen aan de bezoekers die toch om dringende redenen het park bezoeken, de nodige voorzorgsmaatregelen te respecteren zoals de mondmaskerplicht en de vraag om alleen te komen. Onze parkwachters geven instructies om een bezoek vlot en veilig te laten verlopen."

Niet alle fracties beschikbaar

Naar aanleiding van de beslissingen die door het federaal overlegcomité werden aangekondigd op 30 oktober, zal het merendeel van onze recyclageparken voorlopig geen kringloopgoederen aanvaarden (uitgezonderd recyclagepark Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Ranst). De tijdelijke sluiting van niet-essentiële winkels zoals kringwinkels, is daar de oorzaak van.

Daarnaast zal textiel voorlopig niet meer ingezameld worden in het recyclagepark van Aartselaar en ook de huis-aan-huisinzameling in Malle op 12 en 26 november is geannuleerd.

Alle andere dienstverlening voor de inzameling van afval blijft gegarandeerd.