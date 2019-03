IJsbaan Ruggeveld wordt afgebroken

IJsbaan Ruggeveld in Deurne wordt afgebroken. Een maand nadat de kunstschaatsclub zelf vaststelde dat er grote problemen waren met de dakconstructie, verdwijnt Ruggeveld dus definitief uit het straatbeeld.



Deze week nog starten de voorbereidende werken. Vanaf komende maandag wordt de hal dan helemaal met de grond gelijk gemaakt. Dat zal twee weken in beslag nemen. Alleen het onthaalgebouw vooraan en de cafetaria worden van de sloop gered. Ijsbaan Ruggeveld is sinds midden februari gesloten, na onomkeerbare schade aan het dak. De parking en de weg door het park blijven tijdens de afbraakwerken bereikbaar. Er komt een nieuwe schaatsbaan bij het zwembad. Daarvoor loopt een procedure, voor zowel de bouw als de exploitatie ervan.