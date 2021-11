Nieuws IJspistes: hier kan je deze winter overal schaatsen

De bladeren vallen, het wordt kouder, en dat doet sommigen nu al snakken naar de eerste ijspistes op allerlei kerstmarkten en winterdorpen. Dat schaatsplezier hebben we vorig jaar moeten missen, maar keert nu terug in verschillende gemeentes, en in de stad Antwerpen. In Kapellen zijn ze vandaag zelfs al gestart met de opbouw van hun ijspiste.