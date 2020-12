Uitbaters van een fitnesszaak zien hun spaarcenten slinken en het faillissement van hun levenswerk dichterbij komen. Als er geen snelle heropening van de clubs komt gaan de meeste zelfstandige fitnessondernemers dit niet overleven. Dat zegt de beroepsvereniging van fitnessclubs. Sowieso zal men het komende jaar nodig hebben om te herstellen en terug een rendabele zaak uit te bouwen, klinkt het. "Als ons beleid niet oplet, bestaat de fitnessmarkt anno 2021 enkel uit grote spelers met toegang tot de kapitaalmarkt en verdwijnen alle onafhankelijke fitnessclubs", zegt Eric Vandenabeele woordvoerder van de beroepsvereniging. "Dit kan en mag de bedoeling niet zijn." Bij Fitness.be zeggen ze dat ze wenende ondernemers aan de telefoon krijgen omdat die hun levenswerk kapot zien gaan. De fitnesssector leidt momenteel heel zwaar onder de tweede lockdown. In tegenstelling tot andere handelszaken verkopen fitnessondernemingen geen goederen, maar zijn ze volledig afhankelijk van de dienstverlening aan hun klanten. Fitnesszaken hebben heel hoge doorlopende kosten. Deze vaste kosten en het grote ledenverlies van de voorbije maanden zorgen ervoor dat de sector maar heel traag zal kunnen herstellen. Tenminste als professionals nog de middelen en de moed gaan hebben om er voor te gaan. Uit simulaties uitgevoerd door de sector blijkt dat bij een heropening in januari de sector minstens 10 maand zal nodig hebben om terug op break-even te komen. Sommige ondernemers spreken zelfs van enkele jaren. Latere heropstart zal resulteren in enorm veel faillissementen. Een eventuele derde (voor Antwerpen vierde) sluiting zal men niet overleven. Uit een recente bevraging blijkt dat nu reeds 50% denkt aan stop zetten van hun onderneming. Steunmaatregelen zijn ruim onvoldoende en worden in veel gevallen zelfs teruggevorderd. Geen tweede overbruggingsrecht omdat men online klanten in beweging probeert te houden. En dat terwijl take-away in de horeca geen probleem blijkt. Gezien grote spelers toegang hebben tot de kapitaalmarkt, is de kans groot dat, zonder een spoedige heropening, de fitnesssector in 2021 nog enkel zal bestaan uit deze grote spelers met meestal een zetel in Nederland. De volharding van de experten en overheid om fitnessclubs gesloten te houden staat volgens de sector in schril contrast met het toenemend aantal wetenschappelijke publicaties en getuigenissen van gezondheidsexperts omtrent het belang van regelmatige training voor meer weerbaarheid en immuniteit tegen o.a. corona. Foto Belga