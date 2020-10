Dat we de coronacrisis allemaal een beetje moe zijn dat zal pas binnenkort écht duidelijk worden in het straatbeeld. En dat door de mondmaskers van Barbara. Zij ontwierp vijf ludieke Antwerpse mondmaskers met zinnetjes zoals "ik heb dorst" of "zwaanst nu niet". De beste verkopende kan u al raden. Die zegt toevallig iets over hoe we de crisis nu ervaren.