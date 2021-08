"Ik denk dat mensen voorzichtig zullen blijven"

In de eerste acht maanden van het jaar heeft Securail zowat 1.720 processen-verbaal uitgeschreven voor het niet dragen van een mondmasker. Dat zijn er ongeveer 215 per maand. Tussen maart en december 2020 schreef Securail 3.740 pv's uit voor dergelijke inbreuken. 'De grote meerderheid van onze reizigers respecteert de verplichting om een mondmasker te dragen in het station en in de treinen. Maar elke dag zien onze Securailagenten zich genoodzaakt om aan bepaalde reizigers te vragen om het mondmasker correct te dragen of de sociale afstand te respecteren', duidt Vincent Bayer, de woordvoerder van de NMBS. Als de Securailagenten zien dat de coronamaatregelen niet worden gerespecteerd, vragen ze om die na te leven. 'Als de persoon weigert, wordt een proces-verbaal opgesteld. Soms resulteert dat jammer genoeg in verbale of fysieke agressie', aldus Bayer. Afgelopen maand werden elf Securailagenten aangevallen, schrijft La Dernière Heure. Als gevolg van deze gevallen van agressie, heeft de NMBS-directie beslist om de veiligheidsdienst te reorganiseren. Het nieuwe plan wordt in september uit de doeken gedaan. Het zal onder meer bestaan uit gezamenlijke patrouilles van Securail en agenten van de spoorwegpolitie. Foto Belga