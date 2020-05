1,5 meter afstand bewaren blijft dan wel de norm, toch is het niet meer verplicht op het openbaar vervoer. Dat besliste de Vlaamse regering gisteren. Je mag dus dichter bij elkaar gaan staan of zitten. Een mondmasker blijft wel verplicht voor wie ouder is dan 12 jaar. Sinds afgelopen maandag zit er al opnieuw meer volk op trams en bussen. Die zijn nu gemiddeld voor zo'n 15 à 19 procent gevuld. En vanaf maandag komen daar allicht nog heel wat passagiers bij omdat nog meer scholen dan opstarten. En de social distance bewaren zal dan sowieso minder makkelijk zijn. "Daarom is door de overheid beslist dat social distance de norm blijft, maar niet langer verplicht is op het openbaar vervoer. Er geldt dus geen harde beperking meer op het aantal reizigers in bus en tram", meldt De Lijn. Er wordt wel nog altijd gevraagd van enkel het openbaar vervoer te gebruiken als het echt niet anders kan. De chauffeurs van De Lijn hoeven ook geen mondmasker meer te dragen, omdat ze door de afscherming tussen de stuurpost en het reizigersgedeelte beschermd zijn tegen eventuele besmetting. De Lijn raadt het hen wel nog aan.