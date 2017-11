"Ik heb Antwerpen gewaarschuwd voor rellen"

Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) zegt dat hij eind oktober een Koerdische manifestatie in Brussel had verboden. Hij heeft ook de stad Antwerpen verwittigd, waar uiteindelijk in de Brederodestraat een zware vechtpartij ontstond tussen mensen van Koerdische en van Turkse origine. Dat zei Close zondag op RTL-TVi.

Close sprak op de Franstalige commerciële zender over de voorbije rellen in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) maakte vrijdag een rapport bekend dat kritisch is voor het optreden van de Brusselse politie. De voorstelling van dat rapport was volgens burgemeester Close “overhaast” en “onvolledig”. Hijzelf had voorgesteld om een gezamenlijke analyse te maken. “De situatie dwingt ons om het hoofd koel te houden”, meent Close. Hij vreest dat Jambon “het tekort aan politieagenten in de hoofdstad” wou maskeren.

Close benadrukt dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt. Hij beweert dat hij eind oktober een bijeenkomst van Koerden in Brussel had verboden. In het kader van de campagne “Free Ocalan” zou er een bus naar de hoofstad komen, maar dat mocht van Close niet. Hij zegt dat hij de stad Antwerpen heeft ingelicht, maar dat die niet voor een soortgelijk verbod heeft gekozen. Op 27 oktober zijn er in de buurt van de Antwerpse Brederodestraat rellen uitgebroken toen de bewuste bus daar passeerde. “Er zijn rellen geweest in Antwerpen. Wat zou er gebeurd zijn indien het scenario zich in omgekeerde zin had afgespeeld?”, zegt Close.