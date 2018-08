"Ik heb één fan. Daar zwaai ik nu naar"

Mooie beelden en muziek uit het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Want daar was gisteren Jasper Steverlinck te gast.Steverlinck kwam er zijn jongste plaat 'Night Prayer' voorstellen. Het Openluchttheater was helemaal uitverkocht voor het concert van de Gentse zanger, die in het feëerieke decor indruk maakte met zijn stem. De fans hadden wel wat pech, want het was één van de weinige concerten deze zomer waarop het een tijdje aan het regenen was. Al kon dat de sfeer en de intimiteit niet verpesten.