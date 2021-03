Nieuws “Ik hoop dat huidige terreurslachtoffers wél geholpen worden”

Morgen is het precies 5 jaar geleden dat de aanslagen in Zaventem en Brussel plaatsvonden. En dat deed Vicky Pani terugdenken aan 20 oktober 1981. Want 40 jaar geleden werd Antwerpen opgeschrikt door een verschrikkelijke bomaanslag in de Hoveniersstraat. Vicky overleefde de aanslag op het nippertje, maar kreeg nadien geen psychologische of financiële steun. Ze hoopt dat huidige slachtoffers van terreur niet hetzelfde hoeven mee te maken.