Ik hou van u.... Dat is wat op deze Dag van de Zorg om klokslag 12 uur door een heleboel straten weergalmde. Een ode aan de zorgverleners die zich dagelijks inzetten en in deze moeilijke tijden een dappere strijd voeren tegen het coronavirus. De evergreen van Noordkaap - intussen het volkslied van de zorg- werd over heel Vlaanderen gezongen. Ook in Borgerhout, door de bewoners van het Gitschotelhof.