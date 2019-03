"Ik ken elke dorpel om op te springen als er hier een gek aan 80 km per uur doorrijdt" (VIDEO)

De bewoners van de Ommeganckstraat in Antwerpen zijn met een petitie gestart om de leefbaarheid in hun straat te verbeteren. Door de smalle straat rijdt niet alleen een tram in twee richtingen, het is ook een doorgangsweg geworden voor lange-afstandsbussen. Bovendien rijdt het autoverkeer er veel te snel, is er lawaaihinder door de kasseien, en is er nauwelijks plaats voor fietsers en voetgangers. De bewoners vragen dan ook dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een heraanleg van de Ommeganckstraat.