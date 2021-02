Natuurpunt organiseert dit weekend voor de derde keer het Mollenweekend en nodigt iedereen uit om waarnemingen van mollen(sporen) door te geven. Zo krijgt de organisatie een beter zicht op de verspreiding van de mol in Vlaanderen. De resultaten komen dan terecht in een nieuwe zoogdierenatlas. De molshopen in tuinen en weilanden zijn in deze periode van het jaar goed zichtbaar. Om de verspreiding van de mol beter in kaart te brengen, organiseren Natuurpunt en de Zoogdierenwerkgroep zaterdag en zondag het derde Mollenweekend. "Iedereen kan helpen om gegevens te verzamelen", zegt zoogdierkenner Annelies Jacobs. "Dankzij deze gegevens hopen we meer te weten te komen over het voorkomen van de mol in Vlaanderen." Vorig jaar werden 4.600 waarnemingen van molshopen geteld. "Mensen die houden van een strak gazon, zien de mol niet graag komen", legt Jacobs uit. "Toch bewijst het dier zijn nut en kan hij net zorgen voor een gezonde tuin. Door de gangen die hij graaft, verlucht hij de grond en zorgt voor een betere drainage. Bovendien eet hij allerlei insecten die de wortels van je sierplanten aanvreten. Een mol verjagen, heeft bovendien weinig zin, want een andere mol zal al snel het vrijgekomen terrein innemen."