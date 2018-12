In het Nederlandse Willemstad zijn vandaag twee nieuwe vaartuigen van het Antwerpse openbaar vervoersproject De Waterbus gepresenteerd en gedoopt. De vaartuigen van rederij Aqualiner kregen de namen Aqua Jade en Aqua Emerald mee. Vanaf 2 januari zal De Waterbus in navolging van het zuidelijke traject (Hemiksem-Antwerpen) ook op het noordelijke traject (Antwerpen-Kallosluis) om het half uur uitvaren. De Waterbus is een grotendeels door het Antwerpse Havenbedrijf ondersteund initiatief dat onder meer pendelaars van en naar het Antwerpse havengebied een snel alternatief voor de wagen wil bieden in de vorm van een waterbusverbinding over de Schelde. Je kan er zowel te voet als met de fiets op. Een waterbus legt het volledige zuidelijke en noordelijke traject samen af in iets minder dan een uur. Het zuidelijke traject lokte vanaf de lancering in juli 2017 tot begin oktober 2018 al meer dan 330.000 reizigers. Op 8 oktober opende de aansluitende noordelijke route met haltes aan het Steenplein, Sint-Anna, Zwijndrecht en de Kallosluis. Tot nu toe was dat laatste traject nog gratis en was er slechts één waterbus per uur, maar daar komt op 2 januari verandering in. Intussen liggen er ook nog plannen op tafel om De Waterbus ook op het Albertkanaal tot Wijnegem in te zetten, op een oostelijke route dus. Voor een verlenging in zuidelijke richting tot Temse/Bornem loopt er een haalbaarheidsstudie.