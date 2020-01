"Ik moet als zanger dingen doen die ik nog nooit gedaan heb"

Guido Belcanto in een balletvoorstelling. Het lijkt misschien vreemd maar de zanger staat vanaf zaterdag inderdaad op het podium van de stadsschouwburg in de voorstelling RASA. Hij gaat weliswaar niet dansen, maar wel zingen én met een riksja rijden, want het verhaal van RASA speelt zich af in India. Met deze productie haalt Opera en Ballet Vlaanderen alles uit de kast: de hele compagnie van 50 dansers staat namelijk op het podium in een ronduit indrukwekkende enscenering.