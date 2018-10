Niet enkel in 1A, maar ook in Eerste Klasse B blijft een Antwerpse club bovenin vlot meedraaien. Beerschot Wilrijk won nu achtereenvolgens van Cercle Brugge in de beker, op bezoek bij Westerlo en gisterenavond in eigen huis tegen Tubeke. Het geloof in de periodetitel begint dus stilaan weer te groeien op het Kiel, al kropen de mannen van Stijn Vreven gisteren wel door een erg klein gaatje.