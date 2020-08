"Ik werd de hele tijd beledigd door de spelers van Brugge, ze waren zeer hautain"

Antwerp is erin geslaagd om de beker te winnen. Het klopte op de Heizel Club Brugge met 1-0. Een doelpunt van Lior Refaelov. Antwerp speelde een bijzonder sterke eerste helft. Het kreeg veel kansen. Refaelov brak de ban. Club Brugge kon daar zeker in de eerste helft amper iets tegenover stellen. In de tweede helft was er meer druk van de landskampioen, maar scoren lukte niet. Antwerp pakt dus de beker. Het heeft nu een rechtstreeks ticket beet voor de poules van de Europa League. De derde bekerwinst voor The Great Old. Een verslag volgt nog in onze latere uitzendingen vanavond. Foto Belga