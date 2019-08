Het was vanmiddag ook feest in Doel op de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten. 25.000 bezoekers kreeg het polderdorp over de vloer. Die feesten kunnen voor het eerst sinds lange tijd doorgaan zonder dat de mensen er zich zorgen moeten maken over de toekomst van het dorp. Want ondanks de uitbreidingsplannen van de haven is beslist dat Doel kan blijven bestaan.