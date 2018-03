"Ik wil naar de Olympische Spelen"

Op 16 maart worden de Berchemse topsporters gevierd tijdens de laureatenviering. Eén van de laureaten is de 21-jarige Louis Cloots. Hij verzamelde al verschillende medailles in de Japanse gevechtssport jiujitsu.

Louis Cloots: “Jiujitsu heeft verschillende disciplines. Ik doe aan fighting, een discipline met drie onderdelen: karate, judo en grondvechten. Jiujitsu is een verdedigingssport die is ontstaan in Japan. Het was de krijgskunst van de samoerai. Een wedstrijd duurt maar drie minuten, je moet dus meteen alles geven. Het is heel explosief. Concentratie is belangrijk, maar ook het vertrouwen in de trainer naast de mat. Die ziet soms veel meer omdat ik zo bezig ben met mijn wedstrijd.”

Ik koester ambities. Een aantal daarvan realiseerde ik al. Zo werd ik wereldkampioen bij de jeugd en ging ik vorig jaar naar de World Games. Dat zijn Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Ik was er een van de jongste deelnemers. Toch raakte ik in de halve finale. Die verloor ik met een puntje. Evengoed stond ik dus in de finale. Daarom werk ik nu volop naar de volgende World Games in 2021.Spijtig genoeg is jiujitsu nog geen olympische sport. De World Games zijn wel zowat hetzelfde, alleen is er veel minder media-aandacht.

Maar wij moeten evenveel voor onze sport doen als olympische sporters. Misschien zelfs nog meer, want wij krijgen minder financiële steun en faciliteiten. In 2024 is jiujitsu wel een demonstratiesport op de Olympische Spelen. Daar wil ik natuurlijk heel graag bij zijn.”

