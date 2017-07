"Ik wil niet dat mijn dochter omgaat met Marokkanen"

Er is heel wat ophef ontstaan over een sms die een moeder van een meisje naar een 12-jarig vriendje van haar dochter stuurde. In het sms'je verbiedt de moeder de jongen om nog contact te hebben met haar dochter. Want: "Ik heb niet graag dat ze met Marokkanen omgaat". De moeder van de jongen is zwaar verontwaardigd door de reactie en uitte haar ongenoegen via een bericht op Facebook dat enorm veel keer gedeeld werd.

Beide kinderen zijn 12 jaar. Ze sturen elkaar geregeld verliefde berichtjes, maar die vallen dus niet in de smaak bij de moeder van het meisje. Het sms'je raakt de moeder van de jongen in haar hart. Op Facebook schrijft ze: "U heeft mijn zoon voor het eerst doen kennismaken met puur racisme, persoonlijk gericht op hem. Voor uw bericht was hij net zoals alle andere kinderen van zijn leeftijd. U heeft daar verandering in gebracht. U heeft een kind van 12 jaar schaamteloos door uw bericht doen nadenken over zijn afkomst. U heeft hem doen denken dat hij minderwaardig is en dat hij zonder enige reden veroordeeld kan worden vanwege zijn afkomst.”

“U heeft hem bestempeld als kwaad terwijl u hem niet kent en u heeft hem erop gewezen dat hij niets is voordat zijn leven nog maar begint. Ik wist dat deze dag zou komen, maar ik had gehoopt dat dit enkele jaren zou uitgesteld worden. Totdat hij klaar is om als volwassen jongeman de wereld tegemoet te gaan. Niet nu. U heeft het zaadje bij hem ingeplant dat wat hij ook is, nooit als gelijke zal beschouwd worden. U mag dan uw dochter in bescherming nemen en opvoeden zoals u dat wenst, maar u mag daarbij mijn kind niet schaden.”

De vrouw vindt dat de andere moeder haar dochter aanleert om “niet na te denken en te veroordelen op de manier die u zelf doet. U weerspiegelt uw angsten op haar uit en ontneemt haar alle onschuld. U leert haar alleen te zijn in een multiculturele samenleving en ontneemt haar het vermogen om verder te kijken naar een mens dan de buitenkant. U bent haar grote voorbeeld en haar grote voorbeeld stuurt een 12-jarig kind racistische berichten.”