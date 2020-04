Het sportseizoen zit er op voor de meeste competities door de coronacrisis.. En dat was uiteraard een abrupt einde in mineur. Dat was het ook zeker voor korfbalspeler Jesse De Bremaeker. Na een fantastische carriere had ie al voorgenomen om er na dit seizoen mee te stoppen. De Bremaeker speelde altijd bij Boeckenberg en won daar zowat alles wat je kan winnen. Hij had gehoopt op een bijzonder mooi afscheid, maar dat kwam er dus niet.