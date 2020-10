De Belgische Kerk is bedroefd over de beslissing van het overlegcomité om de erediensten vanaf maandag op te schorten in het hele land, maar heeft ook begrip voor de maatregel. Ook al is het nog te vroeg, toch blijft de Kerk hoopvol voor de kerstperiode en de mogelijkheid om symbolische misvieringen te houden in beperkte kring, aldus woordvoerder Tommy Scholtès van de bisschoppenconferentie. In het weekend van Allerheiligen zijn erediensten wel nog toegelaten in Vlaanderen en Wallonië met respect voor strikte gezondheidsprotocollen. Vanaf maandag zullen geen erediensten meer mogen plaatsvinden in het hele land, met uitzondering van begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Wel mogen misvieringen opgenomen worden en via het internet verspreid. Vanuit technisch oogpunt is daarvoor enkel de aanwezigheid van de noodzakelijke personen toegelaten. "We konden ons verwachten aan deze beslissing, die ons bedroeft", aldus Scholtès. "We kunnen de gelovigen spiritueel niet begeleiden in deze periode van Allerheiligen, noch de families van overledenen." Hij aanvaardt de maatregel wel, aangezien het gaat om samen het virus te weerstaan in een geest van solidariteit, benadrukt hij. De kerken blijven open voor gebed of om een kaars aan te steken, aldus nog de woordvoerder. "Ze moeten open en levend blijven en tonen dat de Kerk er is. Maar we zullen de aanwezigheid van de gelovigen moeten controleren, opdat er niet te veel tegelijk zijn, vooral dan in de kerken in steden." Een Kerstmis zonder misviering zou moeilijk zijn, aldus nog Scholtès, hoewel het nog te vroeg is om het daarover te hebben. Hij hoopt dat wel vieringen symbolisch kunnen plaatsvinden met een beperkt aantal aanwezigen. Hij wijst er ook nog op dat er tot op heden geen enkel coronagerelateerd incident plaatsvond nabij de kerken.Foto Belga